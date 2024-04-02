Женщина создали чат-бот, через который собирала такую инфомацию от других граждан.

На Волыни суд назначил наказание женщине, которая помогала уклонистам, публикуя в своем Telegram-канале места выдачи повесток. Соответствующий приговор опубликован в Едином государственном реестре судебных решений.

Отмечается, что женщина создала чат-бот в Telegram, через который собирала от граждан информацию о местах выдачи повесток в Волынской области. Собранную информацию она публиковала в своем Telegram-канале.

Как следует из материалов дела, этой деятельностью женщина занималась по крайней мере с апреля и до декабря 2023 года. Уже в январе текущего года женщина переименовала свой канал на "Волынь погода".

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Суд пришел к выводу, что информирование граждан о местах выдачи повесток препятствует проведению законных мобилизационных мероприятий. Женщина признала свою вину, поэтому получила мягкий приговор - 5 лет лишения свободы условно с испытательным сроком в два года.

Другие криминальные новости на тему мобилизации

Как писал УНИАН, в Хмельницкой области несколько женщин напали на автомобиль, где были работники областного центра комплектования и социальной поддержки. В результате нападения был поврежден служебный автомобиль ТЦК.

Также мы рассказывали, что во Львовской области мужчина отказался мобилизоваться из-за религии. Суд пришел к выводу, что мужчина совершил уголовное преступление.

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