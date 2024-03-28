Военнообязанный назвал действия работников ТЦК неправомерными.

Во Львовской области осудили мужчину, который получил повестку, но после прохождения военно-врачебной комиссии не явился в ТЦК. Свои действия он объяснил религиозными убеждениями.

Как говорится в материалах дела, в суде военнообязанный признал свою вину частично, а действия работников ТЦК назвал неправомерными.

Мужчина сказал, что прошел врачебную комиссию, но имеет жалобы на здоровье, которые не приняли во внимание. По его словам, он является верующим и "не желает держать оружие в руках, поскольку этого запрещает его церковь и религия". Военнообязанный напомнил, что при таких условиях имеет право на альтернативную (невоенную) службу.

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В то же время работники ТЦК в суде отметили, что мужчина с соответствующим заявлением о выполнении альтернативной службы или отказе от нее не обращался.

Как указывается, Религиозная организация Религиозной общины "Агапа" Церкви Христиан Веры Евангельской в г. Львове ответила на полученный запрос, что подсудимый не является членом церкви и водного крещения в ней не принимал. Более того, священник религиозной общины добавил, что религия прямо не запрещает нести военную службу. Он также отметил, что крещение тот все же принял, но не является членом общины.

В результате суд признал мужчину виновным. Он получил три года лишения свободы, но еще может обжаловать приговор.

Мобилизация в Украине - последние новости

Как известно, в Украине военнообязанные, которые получили повестку, сначала должны пройти военно-врачебную комиссию. От этой процедуры зависит, пригоден ли человек для военной службы. Адвокат Роман Симутин рассказал, как проходить ВВК и какие документы просить.

В ТЦК отмечали, что мобилизация в Украине не провалена, ведь в таком случае ВСУ не получали бы пополнение уже несколько месяцев, с тех пор как об этом говорят.

Старший научный сотрудник Центра военно-морского анализа Майкл Кофман заявил, что сейчас большинство украинцев считают, что мобилизация - это билет в один конец.

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