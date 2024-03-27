Его обвинили в уклонении от призыва на военную службу.

В Черкасской области приговорили к трем годам лишения свободы мужчину, который не пришел в Территориальный центр комплектования и социальной поддержки.

Об этом пишет Суспільне со ссылкой на пресс-секретаря прокуратуры Черкасской области Богдану Кулик. Апелляционный суд отменил приговор суда первой инстанции в отношении жителя Уманского района. Каким именно был этот приговор - не сообщается.

"В суде доказали, что 35-летний мужчина, будучи годным к военной службе и находясь на воинском учете, без уважительных причин не явился в районный территориальный центр комплектования и социальной поддержки, хотя был заблаговременно предупрежден о необходимости явки. Тем самым он уклонился от призыва на военную службу по мобилизации, на особый период", - сказала пресс-секретарь.

Сообщается, что в 2023 году в суды Черкасской области направили 61 обвинительный акт по таким делам. В этом году о подозрении сообщили уже 13 мужчинам, в отношении 15 материалы передали в суд.

Наказание за уклонение от мобилизации: последние новости

Недавно сообщалось, что в Полтавской области назначили условное наказание 55-летнему мужчине, который отказался присоединиться к армии из-за плохого зрения и нежелания воевать.

В Ивано-Франкиской области судили мужчину, который не пошел в ТЦК после получения повестки, поскольку считал, что имеет отсрочку из-за того, что его брат уже воюет. Ему назначили год заключения.

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