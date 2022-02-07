В группировку входили жители нескольких регионов, среди которых были лица из числа криминалитета.

Винницкие правоохранители задержали лидера межрегиональной группировки торговцев оружием и одного из его сообщников.

Об этом сообщает отдел коммуникации Главного управления Национальной полиции в Винницкой области.

Отмечается, что полицейские совместно с работниками УСБУ и прокуратуры области ликвидировали деятельность банды, которая организовала нелегальный сбыт боевых автоматов, пистолетов и боеприпасов на территории Украины. В группировку входили жители нескольких регионов, среди которых были лица из числа криминалитета.

Досудебным расследованием установлено, что фигуранты в течение 2021-2022 годов организовали незаконный сбыт оружия и боеприпасов для представителей криминальных кругов.

"В течение полугода оперативники задокументировали одиннадцать фактов преступной деятельности. В частности, дельцы реализовали два автомата АКМС и АКС-74 с четырьмя магазинами, восемь пистолетов разных марок – "ТТ", "Наган", "Браунинг" и "ПМ", три гранаты, 300 штук патронов", - говорится в сообщении.

Во время проведения санкционированных обысков на территории Винницкой и ряда других областей правоохранители изъяли четыре единицы огнестрельного оружия, патроны к нему, 173 тыс. грн и 11 тыс. долл., полученные от продажи оружия, средства связи, автомобиль, другие доказательства преступной деятельности.

Лидера группировки и одного из его сообщников во время очередной реализации боевого оружия при силовой поддержке спецподразделений КОРД и "Альфа" полицейские задержали на территории Винницкой и Черкасской областей. Им сообщено о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами и взрывчатыми веществами, совершенное группой лиц) Уголовного кодекса Украины.

Сейчас продолжаются следственные и розыскные действия для привлечения к ответственности других соучастников преступной деятельности.

Злоумышленникам грозит наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет.

Суд взял под стражу обоих задержанных на период досудебного расследования с возможностью внесения залога в размере 198 тыс. грн.

Как сообщал УНИАН, на Донетчине в доме боевика обнаружили схрон оружия и боеприпасов.