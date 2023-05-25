Он не смог объяснить, откуда эти фото у него в телефоне.

У клирика бывшей Украинской православной церкви Московского патриархата на въезде в Киев нашли просьбу о молитве за "распятого и сожженного заживо сироту-оккупанта" и фото военной техники. Об этом говорится в сообщении на сайте Государственной пограничной службы Украины.

Отмечается, что пограничники на въезде в Киев остановили клирика церкви, которая ранее признавала принадлежность к Московскому патриархату. "Просьбу о молитве за распятого и сожженного заживо сироту-оккупанта - агитки такого содержания и другую российскую пропаганду обнаружили в смартфоне священника", - сообщили в ГПСУ.

Кроме того, у "батюшки" была полиграфическая продукция, оправдывающая духовные страдания "русского человека", против которого восстанет весь мир, - "заклейменный" и "обозленный".

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Также в мобильном телефоне 45-летнего уроженца Черниговской области пограничники обнаружили немало контента с символикой России, ее прокси-образований на оккупированных территориях Украины и коммунистического тоталитарного режима.

"Были в его галерее также фото военной техники, но владелец девайса не смог объяснить, откуда они взялись", - отметили пограничники.

В ГПСУ также рассказали, что в подписках священника нашлось немало каналов, профилей с антиукраинским контентом, а в телефонной книге - номеров абонентов российских операторов. "Для дальнейшей исповеди священника передали сотрудникам СБУ", - говорится в сообщении.

Попов УПЦ МП уличают в коллаборационизме - последние новости

Подозрение в коллаборационной деятельности получил настоятель монастыря из Мелитополя Запорожской области, который участвовал в мероприятиях в поддержку России и ждал прихода "русского мира". По данным следствия, он способствовал утверждению российской оккупационной власти на территории Мелитопольского района. Во время публичных выступлений настоятель призвал жителей оккупированного Мелитополя поддержать проведение незаконного референдума о присоединении к составу России.

Резонансным оказалось задержание 29 марта попа Московского патриархата, который в пьяном состоянии пытался прорваться в Киев. Священник 1975 года рождения нецензурно выражался и вел себя весьма некорректно. В ходе осмотра транспортного средства пограничники обнаружили документы, выданные во временно оккупированном Крыму и на территории России.

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