На важного свидетеля преступлений российских оккупантов на Донбассе совершили новое нападение

Это уже не первая попытка покушения на женщину. Предыдущие нападения полиция не расследовала.

На бывшую пленную российских оккупантов на Донбасе Валентину Бучок совершили новое нападение.

Об этом сообщает руководитель Восточноукраинского центра общественных инициатив Владимир Щербаченко в Facebook.

Женщина подорвалась на растяжке у себя во дворе неподалеку Константиновки Донецкой области.

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«Валентина откровенно и бесстрашно свидетельствует о преступлениях так называемой "ДНР", а также ведет несколько судебных процессов против корпорации ДТЭК», – объясняет Щербаченко.

Это уже не первая попытка покушения на женщину. Предыдущие нападения полиция не расследовала.

«Украинские спецслужбы не способны обеспечить безопасность свидетелей в судебных процессах против оккупантов», – пишет он.

По обновленной информации, у Валентины поврежденное лицо и мягкие ткани конечностей.

Как сообщал УНИАН, электромонтера из Донецка Валентину Бучок освободили во время обмена еще накануне Нового года. Захватчики ее обвинили в шпионаже и осудили на 17 лет.

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