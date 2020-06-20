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На важного свидетеля преступлений российских оккупантов на Донбассе совершили новое нападение

12:39, 20 июня 2020
Происшествия
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У Валентины поврежденное лицо и мягкие ткани конечностей / Валентина Бучок, Facebook

Об этом сообщает руководитель Восточноукраинского центра общественных инициатив Владимир Щербаченко в Facebook.

Женщина подорвалась на растяжке у себя во дворе неподалеку Константиновки Донецкой области.

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«Валентина откровенно и бесстрашно свидетельствует о преступлениях так называемой "ДНР", а также ведет несколько судебных процессов против корпорации ДТЭК», – объясняет Щербаченко.

Это уже не первая попытка покушения на женщину. Предыдущие нападения полиция не расследовала.

«Украинские спецслужбы не способны обеспечить безопасность свидетелей в судебных процессах против оккупантов», – пишет он.

По обновленной информации, у Валентины поврежденное лицо и мягкие ткани конечностей.

Как сообщал УНИАН, электромонтера из Донецка Валентину Бучок освободили во время обмена еще накануне Нового года. Захватчики ее обвинили в шпионаже и осудили на 17 лет.

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