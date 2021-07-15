Крайняя правая полоса движения на участке перекрыта.

В Подольском районе Одесской области из-за затяжных осадков на трассе произошел оползень.

Об этом сообщила в Facebook Служба автомобильных дорог в Одесской области.

"На автомобильной дороге М-05 Киев-Одесса, 337 км, возле села Троицкое в результате затяжных дождей возник сдвиг и деформация дорожного покрытия. Сейчас крайняя правая полоса движения на этом участке перекрыта", - сказано в сообщении.

В настоящее время подрядная организация выполняет работы по замене переувлажненного грунта. Круглосуточно работает 10 единиц спецтехники, уже заменили 2,2 тыс. куб. метров переувлажненного грунта.

Отмечается, что обеспечено круглосуточное присутствие на месте инженера службы, привлекается дополнительная техника, принимаются инженерные решения по обеспечению укрепления насыпи.

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Напомним, 22 июня на берегу моря возле села Лебедевка произошел оползень рядом с базой отдыха "Жемчужина". Считалось, что под почвой могли быть люди.

На месте спасатели установили, что произошел обвал грунта высотой 15 м на площади около 450 кв. м. На месте происшествия также нашли вещи отдыхающих. Погибших или пострадавших на месте не нашли.

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Автор: Лариса Козовая