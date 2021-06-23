Погибших или пострадавших под завалами не нашли.

Спасательные работы на пляже в Одесской области вблизи села Лебедевка, где произошел оползень, прекращены: погибших или пострадавших не нашли.

Об этом в среду, 23 июня, рассказали в пресс-центре ГСЧС области.

"В 14:35 работы по расчистке обвала грунта вблизи с. Лебедевка завершены. Под оползнем грунта погибших и пострадавших не обнаружено", - сообщили спасатели.

Всего к поисковым работам привлекли одну единицу техники и 41 человека - из них 23 спасателя, а также кинологическое отделение ГСЧС.

Оползень в Одесской области: что известно

22 июня в 14:34 в службу спасения "101" поступило сообщение от дежурного полиции, что на берегу моря возле села Лебедевка произошел оползень рядом с базой отдыха "Жемчужина". Считалось, что под землей могли быть люди.

На месте спасатели установили, что произошел обвал грунта высотой 15 м на площади около 450 кв. м. На месте происшествия также нашли вещи отдыхающих.

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Автор: Катерина Комолова