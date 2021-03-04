В Тернопольской области умерла женщина, которую на почве ревности жестоко избил ее сожитель.
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Как сообщается на сайте областного управления полиции, медики два дня боролись за ее жизнь.
Отмечается, что 28 февраля мужчина “воспитывал” свою подругу кулаками, а когда она упала в обморок, то вызвал скорую. Женщину доставили в больницу в коме и с церебральной гематомой головы. Несмотря на все усилия, второго марта пострадавшая скончалась.
Злоумышленника задержали. Ему грозит лишение свободы на срок от семи до десяти лет.
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