В результате стрельбы два человека погибли, еще трое получили ранения.

В селе Доброводы Тернопольской области вооруженный мужчина открыл стрельбу по людям, в результате чего двое погибли, еще трое ранены.

Как сообщает полиция Тернопольской области, информация о том, что в селе Доброводы неизвестный мужчина, одетый в военную форму, произвел несколько выстрелов из автоматического оружия в направлении людей и скрылся, поступила к правоохранителям около 15:35.

"По предварительной информации, в результате происшествия два человека погибли, еще трое получили ранения и доставлены в больницу", - говорится в сообщении.

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Для поиска злоумышленника в области была введена специальная полицейская операция.

Правоохранители установили личность подозреваемого и его возможное направление движения. С привлечением сотрудников спецподразделения КОРД, мужчина, причастный к совершению преступления, был задержан. Им оказался 45-летний житель Житомирской области. Полицейские изъяли у него оружие.

Правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия. Решается вопрос об открытии уголовного производства по ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство) УКУ. Материалы по подследственности будут направлены в Государственное бюро расследований.

Как уточнили УНИАН в полиции Тернопольской области, в результате огнестрельных ранений на месте происшествия погибла женщина, 1946 г.р., и еще одна, возраст которой пока не установлен. Ранения получили две женщины, 1939 г.р. и 1968 г.р., а также мужчина, 1960 г.р. Все погибшие и раненые, по данным полиции, являются жителями села.

Последние громкие убийства в Украине

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25 июля стало известно о задержании в Днепре 18-летнего Вячеслава Зинченко, который может быть причастен к убийству. Юношу поместили под арест. Он не признает себя виновным.

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