Мужчина дважды пытался свести со свету свою супругу при помощи змей, но первое покушение она пережила.

Индийский суд приговорил мужчину к двум пожизненным срокам, признав его виновным в убийстве жены, подбросив к ней в постель кобру.

Об этом сообщает Straits Times.

28-летний Сурадж Кумар был арестован в 2020 году после смерти его супруги Утры. Полиция расследовала гибель женщины как убийство, заподозрив в этом Сураджа. Мужчина якобы убил ее ради приданого - 500 тысяч рупий (175 тысяч гривень) и нового автомобиля.

25-летнюю домохозяйку обнаружили мертвой в ее же доме на юге страны в мае прошлого года. Семья женщины сразу заподозрила неладное, поскольку всего за несколько недель до трагедии ее укусила гадюка Рассела, но она от этого оправилась.

Читайте такжеВо Львовской области из-за укуса змеи госпитализированы двое детейСледователи пришли к выводу, что за обеими попытками стоит Сурадж. Кроме вдовца, также был арестован мужчина, который помог ему достать змей - он выступил главным свидетелем по этому делу.

13 октября суд признал Сураджа Кумара виновным в том, что он бросил кобру на кровать, пока его супруга спала. Перед этим он раздразнил рептилию, чтобы она наверняка укуси его жену.

Несмотря на, что обвинение требовало для "черного вдовца" смертной казни, судья приговорил его к двум пожизненным срокам и штрафу в размере 500 тысяч рупий.

Ранее УНИАН сообщал о том, как вести себя при укусе гадюки и как оказать первую помощь.

Автор: Станислав Кожемякин