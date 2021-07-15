Правоохранители изъяли у стрелка оружие, а его арестовали.

Мужчина, который в пригороде Одессы устроил стрельбу на свадьбе, задержан. Ему грозит до семи лет лишения свободы.

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции Одесской области.

"По факту стрельбы полиция открыла уголовное производство по части 4 статьи 296 УКУ... Сейчас установлено, что событие произошло во время празднования свадьбы. Один из гостей произвел несколько выстрелов в воздух", - рассказал начальник полиции в Одесской области Олег Бех.

При этом он указал, что в результате инцидента никто не пострадал, сам стрелок задержан, а оружие изъято.

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Стрелку грозит от трех до семи лет лишения свободы.

Стрельба на свадьбе в пригороде Одессы - что произошло

В селе Фонтанка под Одессой мужчина открыл посреди улицы огонь из автомата. Рядом одобрительно сигналили автомобили, некоторые устроили на загруженной дороге дрифт.

Позже сотрудники спецназа со стрельбой задержали участников праздничного действия.

Как сообщают в социальных сетях очевидцы, в ресторан "Море", где представители чеченской диаспоры отмечали со стрельбой свадьбу, ворвались вооруженные правоохранители и задержали нескольких мужчин. Их "уложили лицом вниз на асфальт" и надели на них наручники.

Как сообщил начальник регионального главка Нацполиции Олег Бех, личность мужчины, устроившего стрельбу, установлена.

Мужчина, который назвали себя Крамаренко Кириллом Игоревичем, раскаялся в совершенном.

Видео "свадьбы" тем временем разошлось по соцсетям и одесским Telegram-каналам. В описании к видео утверждается, что стрельбу устроили чеченцы.

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Автор: Анастасия Горбачева