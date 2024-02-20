Среди погибших - двое мужчин и три женщины, одна из которых приехала в гости из Киева.

На Сумщине в приграничной Новослободской сельской громаде Конотопского района в результате попадания российского дрона в одном из сел в частный жилой дом сегодня утром погибла семья из пяти человек. Об этом корреспонденту УНИАН сообщила глава громады Ольга Гаркавенко.

По ее информации, 20 февраля, начиная с 04:00, россияне вели обстрел мирного населения громады сначала дронами, а затем из артиллерии. Обстрел продолжался почти два часа. Один из дронов со взрывчаткой попал в жилой дом, в котором находились пять гражданских лиц – членов одной семьи.

"Подтверждаю гибель пяти членов одной семьи. Это, в частности, хозяйка дома, 1964 года рождения, два ее сына, 1984 и 1985 г. р., двоюродная бабушка, 1932 г. р., проживавшая отдельно на соседней улице, но семья забрала ее к себе, а также сваха, 1954 г. р., которая приехала погостить из Киева", – уточнила глава громады.

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При этом она подчеркнула, что в результате попадания дом был разрушен дотла и произошел пожар.

"Останков тел погибших почти не осталось. Сейчас еще продолжаются поисковые работы и разбор завалов. Работы проводятся силами спасателей ГСЧС из города Путивль, к которому примыкает Новослободская громада", – отметила Гаркавенко.

Утренняя атака на Сумщину 20 февраля: что известно

По данным Сумской ОВА, сегодня утром, 20 февраля, российские оккупанты совершили авиационно-артиллерийский удар по Новослободской громаде Конотопского района. В результате обстрела произошел пожар в жилом доме.

Сообщалось об обнаружении тел двух человек, которые находились в доме. Спасатели продолжили проводить поисковые работы и разбор завалов.

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