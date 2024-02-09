Продолжается разбор завалов, в результате попадания разрушены жилые дома и помещения агрофирмы.

Днем, 9 февраля, российские оккупанты сбросили 7 управляемых авиабомб на Сумщину, в результате чего есть погибшие и раненые люди. Об этом сообщает Сумская ОВА.

"Сегодня российские террористы в очередной раз совершили преступление против мирного населения Сумщины. В 13 часов 45 минут вражеские самолеты сбросили 7 управляемых авиационных бомб в Сумском районе. В результате попадания разрушены жилые дома, мастерская одной из агрофирм. По предварительной информации, 3 человека погибли, 4 ранены", - говорится в сообщении.

Отмечается, что разбор завалов продолжается, на месте работают все необходимые службы.

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По информации прокуратуры, враг сбросил КАБы на Юнаковскую, Хотинскую и Николаевскую общины.

Российские управляемые авиабомбы

Как сообщал УНИАН, в декабре Defense Express написало, что российский ВПК смог усложнить и усовершенствовать блок электроники в управляемых авиабомбах (КАБ), которыми РФ регулярно атакует Украину.

Так, россияне для снаряжения своих управляемых авиабомб теперь используют не только модуль навигации "Комета-М", также применимый на БПЛА, но и сложный навигационный контроллер СМАРТ. Со ссылкой на исследование британской исследовательской группы Conflict Armament Research отмечается, что данная модернизация КАБов позволила россиянам "на целых 35-40 километров" увеличить их дальность поражения целей.

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