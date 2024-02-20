Противник совершил авиационно-артиллерийский удар по Новослободской общине Конотопского района.

Сегодня утром, 20 февраля, оккупанты совершили еще одно преступление против мирного населения Сумской области. Россияне атаковали область, применив артиллерию и авиацию, в результате чего погибли два человека.

Об этом сообщила Сумская областная военная администрация. Отмечается, что в 5 часов утра враг совершил авиационно-артиллерийский удар по Новослободской общине Конотопского района, в результате обстрела произошел пожар в жилом доме.

"Пожар локализован. Обнаружены тела двух погибших. Разбор завалов и поисковые работы продолжаются", - говорится в сообщении.

В ОВА добавили, что информация о последствиях обстрела уточняется.

Последние удары России - где были страшные обстрелы

Россияне постоянно обстреливают территорию Сумщины. В частности, 9 февраля российские оккупанты сбросили на область 7 управляемых авиабомб. В результате попадания разрушены жилые дома, мастерская одной из агрофирм, 3 человека погибли, 4 ранены.

Также враг обстреливает Харьковщину. В течение 15 февраля военные РФ наносили удары по населенным пунктам также Харьковского и Чугуевского районов. В селе Липцы Харьковского района поврежден дом. В результате обстрелов города Волчанск и села Белый Колодец Чугуевского района повреждены дома. Оккупанты совершили обстрел управляемыми авиабомбами по селу Черное Купянского района Харьковской области. Погибли 3 человека: 58-летняя женщина, 56-летний мужчина и 17-летняя девушка. Ранены 54-летняя женщина и 53-летний мужчина.

Также враг продолжил обстрел области 16 февраля. В частности, под огнем были село Катериновка Купянского района, села Кудиевка, Синьковка, Берестово, Котляровка, Ивановка, Охримовка, Малая Волчья, Бударки и другие населенные пункты.

14 февраля враг совершил ракетный обстрел поселка Большой Бурлук. Предварительно, запустив С-300. Попал в 2-этажный жилой дом и еще один рядом с ним. Пострадали 7 местных гражданских. Одному человеку оказали медпомощь и направили в больницу, двух человек спасатели вытащили из-под завалов, оказали первую помощь и госпитализировали.

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