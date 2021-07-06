Отец девочки также будет отвечать в суде за покушение на совершение сексуального насилия в отношении другой своей дочери, а также за попытку изнасиловать 14-летнюю племянницу

В Сумской области в суд направлен обвинительный акт в отношении отца и дяди 15-летней девушки за изнасилование и сексуальное насилие.

Об этом сообщает Офис генерального прокурора.

По данным следствия, с 2016 года отец систематически насиловал и совершал сексуальное насилие над своей дочерью, пользуясь ее беспомощным состоянием, обусловленным наличием психического расстройства и пороками умственного развития. С 2018 года подобные действия совершал с девочкой также родной дядя, который проживал вместе с ними.

В марте 2021 года в полицию обратилась местная жительница. По ее словам, на теле своей родственницы она увидела повреждения. В ходе следствия факты сексуального насилия и изнасилования подтвердились.

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Отец девочки также будет отвечать в суде за покушение на совершение сексуального насилия в отношении другой своей дочери, которой на то время было 15 лет, а также за попытку изнасиловать 14-летнюю племянницу (ч. 3 ст. 15, ч. 2 ст. 153 и ч. 3 ст. 15, ч. 3 ст. 152 УК Украины). Поскольку девушки сопротивлялись и могли за себя постоять, намерения мужчины остались невыполненными.

В настоящее время обвиняемые находятся под стражей

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Автор: Денис Прядко