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В Киеве на Оболони сегодня поймали молодых людей за вандализм.
Детали инцидента и видео опубликованы на странице "Киев оперативный" в Facebook.
"На Героев Днепра неравнодушные граждане задержали молодых людей, которые обрисовали терминал самообслуживания", - говорится в сообщении.
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Впоследствии с ними провели "профилактическую беседу", после чего заставили стереть все, что они нарисовали на терминале.
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