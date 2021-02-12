С ними провели "профилактическую беседу".

В Киеве на Оболони сегодня поймали молодых людей за вандализм.

Детали инцидента и видео опубликованы на странице "Киев оперативный" в Facebook.

"На Героев Днепра неравнодушные граждане задержали молодых людей, которые обрисовали терминал самообслуживания", - говорится в сообщении.

Впоследствии с ними провели "профилактическую беседу", после чего заставили стереть все, что они нарисовали на терминале.

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Автор: УНИАН