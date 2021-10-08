Судмедэксперты предварительно объяснили, что это может быть.

На шее народного депутата Антона Полякова, обнаруженного мертвым в пятницу, 8 октября, замечены ссадины в виде полос.

Об этом рассказали источники в правоохранительных органах, сообщает Цензор.НЕТ.

По словам собеседника, таксист подобрал нардепа в районе остановки "Тампере", но уже через 3 минуты машину остановили патрульные за нарушение ПДД. Правоохранители заметили, что пассажир такси, которым оказался Поляков, был без сознания. Вызванная "скорая" не смогла его реанимировать.

Источник говорит, что на шее Полякова были ссадины в виде полос, прерывающиеся в районе кадыка.

"Судмедэксперты предварительно связывают полосы на шее Полякова со следами от цепочки, которые могли появиться, когда нардепа вытягивали из машины. Других повреждений на теле нардепа не нашли", - сообщает издание.

По данным собеседника, на заднем сиденьи такси были следы рвоты.

Нардепа Полякова нашли мертвым: что известно

Ночью 8 октября экипаж патрульной полиции в Киеве за нарушение правил дорожного движения остановил машину такси. На заднем сиденье автомобиля патрульные обнаружили бессознательного человека. Им оказался беспартийный народный депутат из группы "За майбутне" Антон Поляков, который впоследствии умер.

Читайте такжеВ сеть "слили" фото с места смерти нардепа ПоляковаКак сообщил журналист Юрий Бутусов, по словам таксиста, депутат с признаками алкогольного опьянения якобы остановил машину в Днепровском районе по адресу проспект Соборности, 2, и сказал ехать на улицу Березняковскую.

По словам таксиста, политику было настолько плохо, что его даже тошнило. Также у него были судороги.

"Стоял человек, шатался. Я остановился. Потом ехал, его тошнило. Он был явно пьяным", - передает слова таксиста "Политика страны".

По словам генпрокурора Ирины Венедиктовой, все ценные вещи, документы и денежные средства нардепа остались. Такси изъяли, а его водителя допрашивают.

Полиция начала уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины с пометкой "Естественная смерть".

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Автор: Катерина Комолова