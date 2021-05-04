Поисками занимаются спасатели, правоохранители и местные жители.

На Ривненщине третьи сутки разыскивают 83-летнюю пенсионерку Анну Васейко, которая пошла на пасхальную службу и не вернулась домой. Последний раз односельчане видели ее ночью 2 мая по дороге из церкви на центральной улице города.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

В поисковой операции участвуют полицейские, спасатели и крестьяне - они прочесывают чащи, обходят заброшенные дворы. Смотрят в каждый закуток, обследуют погреба и колодцы. Другие поисковые группы ходят полями, лесополосами и у водоемов, смотрят и с воздуха.

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Женщина, которая видела пропавшую пенсионерку последней, рассказывает коротко: "Бабу обогнали. Мы ушли. Еще 5-10 минут прошло, как не стало бабы", - говорит Оксана.

"Это удивление. Расстояние от церкви домой невелико", - говорит полицейский офицер громады Михаил Колоезд.

Одной из версий исчезновения в полиции рассматривали то, что женщина из-за возраста могла заблудиться. Однако, сестра, с которой та проживает, говорит, что Анна находится в здравом уме и ей трудно ходить. Поэтому далеко зайти не могла, а в радиусе 10 километров все осмотрели и не раз. У крестьян свои предположения. "Это просто вывезена из села, или сбили, или так вывезли. Здесь ее нет в селе", - говорит местный житель Александр.

Еще одной версией полиции было ДТП. Однако ее отвергли из-за отсутствия каких-либо следов.

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Автор: Юрий Годован