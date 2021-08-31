Правоохранители быстро нашли злоумышленников, одного из них могут задержать.

В городе Ривне во вторник утром, 31 августа, двое 15-летних родных братьев-близнецов напали на женщину. Один из злоумышленников нанес женщине удары ножом в спину.

Нападение на женщину в Ривне произошло на ул. Черновола недалеко от детской площадки, говорится в Telegram-канале полиция Ривненской области.

По его данным, благодаря свидетелям полицейские быстро нашли нападавших – они были дома.

"...Сейчас их доставили в Ривненское районное управление полиции, где они в присутствии родителей общаются со следователями. ...по данному факту начато досудебное расследование", – отмечается в сообщении.

Правоохранители решали вопрос о задержании подростка, который нанес женщине ножевые удары.

Пострадавшей оказалась 42-летняя местная жительница. Она получила непроницаемые ножевые ранения. Пострадавшую доставили в больницу.

Напомним, в Украине предусмотрена уголовная ответственность за нанесение телесных повреждений различных степеней тяжести.

В нашей стране уголовная ответственность грозит лицам, которым до совершения преступления исполнилось 16 лет.

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Автор: Екатерина Присяжнюк