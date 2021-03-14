Погибший - 43-летний сотрудник полиции, находился вне службы.

На трассе Одесса-Вознесенск-Новый Буг в Одесской области произошла смертельная авария.

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Как сообщается на сайте областной полиции, инцидент произошел сегодня ночью. Автомобиль Subaru двигался со стороны г. Доброслав в направлении Одессы. На неосвещенном участке дороги он столкнулся с грузовиком с полуприцепом, стоящую в правой полосе. От полученных травм водитель скончался на месте.

Погибший-43-летний сотрудник полиции, находился вне службы. Обстоятельства происшествия уточняются, о нем сообщили в ГБР.

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Автор: Дмитрий Захаров