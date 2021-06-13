Спасатели, полиция и местные жители сейчас ведут поиски ребенка.

На Ивано-Франковщине спасатели нашли тело ребенка, пропавшего в реке Черемош. 12-летний мальчик поскользнулся и упал в воду, после чего его унесло течением.

Об этом сообщает ГУ ГСЧС Украины в Ивано-Франковской области. Происшествие произошло в селе Тюдов Косовского района.

Всего на реке находилось трое детей. Один из них поскользнулся на камнях и упал.

Спасатели, полиция и местные жители всю ночь вели поиски ребенка.

Обновлено. По состоянию на 8:10 утра тело ребенка было найдено.

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Ранее в Днепропетровской области задержали 33-летнего мужчину за убийство 8-летнего мальчика Ибрагима Оглы в городе Покров.

По версии следствия, подозреваемый убил ребенка и спрятал тело в канализационном коллекторе. Полицейские установили, что преступление произошло 2 июня.

Как установило следствие, между злоумышленником, который находился в состоянии алкогольного опьянения, и матерью мальчика возник конфликт. Желая отомстить ей, мужчина отвел ребенка в заброшенное здание и задушил.

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Автор: Дмитрий Захаров