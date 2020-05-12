На посту столичной воинской части нашли тело застреленного военного

Сведения о происшествии внесены в Единый реестр досудебных расследований.

В военной части А0139 (101 ОБрО ГШ, Киев) на территории поста выездной стражи 11 мая нашли тело военнослужащего с огнестрельным ранением в голову.

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Об этом сообщается в Facebook Военной службы правопорядка ВСУ. На месте инцидента работали группа оперативного реагирования Центрального управления ВСП и сотрудники национальной полиции.

Сведения о происшествии внесены в Единый реестр досудебных расследований. Следствие продолжается.

Ранее на Яворовском полигоне нашли застреленным 20-летнего курсанта.