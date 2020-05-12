На посту столичной воинской части нашли тело застреленного военного
12:24, 12 мая 2020Происшествия
181 0
Сведения о происшествии внесены в Единый реестр досудебных расследований.
Военнослужащего столичной военной части нашли застреленным / Фото УНИАН
В военной части А0139 (101 ОБрО ГШ, Киев) на территории поста выездной стражи 11 мая нашли тело военнослужащего с огнестрельным ранением в голову.
Читайте такжеВ доме экс-главы МИД Кожары застрелен человек - СМИ
Об этом сообщается в Facebook Военной службы правопорядка ВСУ. На месте инцидента работали группа оперативного реагирования Центрального управления ВСП и сотрудники национальной полиции.
Сведения о происшествии внесены в Единый реестр досудебных расследований. Следствие продолжается.
Скриншот
Ранее на Яворовском полигоне нашли застреленным 20-летнего курсанта.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter