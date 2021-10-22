Пицца на сковороде готовится всего лишь за 10 минут - быстрый ужин без хлопот.

Кто из нас не любит пиццу? Слой нежного хрустящего теста с любимой начинкой многими считается идеалом кулинарии. Однако не все люди готовы возиться с замешиванием теста и раскаткой коржей, а готовое замороженное тесто нравится не всем. Любители пиццы могут приготовить это блюдо на сковороде за несколько минут с любой начинкой по вкусу.

Пицца на сковороде за 10 минут с майонезом

Сметана – 5 ст.л.

Майонез – 5 ст.л.

Яйца – 2 шт.

Мука – 2 ст.л.

Помидоры – 2 шт.

Колбаса – 150 г.

Сыр – 200 г.

Другие продукты для начинки по вкусу.

Венчиком взбить сметану, майонез, яйца и муку до однородности, посолить. Сковороду смазать растительным маслом. Вылить тесто в сковороду. На тесто выложить кружочки помидоров и колбасы или другие продукты по вкусу. Включить средний огонь. Посыпать пиццу тертым сыром.

Пиццу накрыть крышкой и оставить на 10 минут. Подавать на стол горячей.

Пицца на сковороде без майонеза

Яйца – 3 шт.

Мука пшеничная – 5 ст. л.

Сметана – 3 ст. л.

Помидоры – 1 шт.

Колбаса салями (тонкие ломтики) – 12 шт.

Кетчуп.

Сыр – 50 г.

Соль по вкусу.

В миску разбить яйца, добавить сметану и соль. Взбить миксером. Всыпать муку и перемешать венчиком. Сковороду смазать растительным маслом и влить тесто. Смазать тесто кетчупом или другим соусом по вкусу. Выложить ломтики помидор и салями. Посыпать тертым сыром. Готовить пиццу на маленьком огне под крышкой 5 минут.

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Автор: Екатерина Пулатова