Кто из нас не любит пиццу? Слой нежного хрустящего теста с любимой начинкой многими считается идеалом кулинарии. Однако не все люди готовы возиться с замешиванием теста и раскаткой коржей, а готовое замороженное тесто нравится не всем. Любители пиццы могут приготовить это блюдо на сковороде за несколько минут с любой начинкой по вкусу.
Пицца на сковороде за 10 минут с майонезом
- Сметана – 5 ст.л.
- Майонез – 5 ст.л.
- Яйца – 2 шт.
- Мука – 2 ст.л.
- Помидоры – 2 шт.
- Колбаса – 150 г.
- Сыр – 200 г.
- Другие продукты для начинки по вкусу.
Венчиком взбить сметану, майонез, яйца и муку до однородности, посолить. Сковороду смазать растительным маслом. Вылить тесто в сковороду. На тесто выложить кружочки помидоров и колбасы или другие продукты по вкусу. Включить средний огонь. Посыпать пиццу тертым сыром.
Пиццу накрыть крышкой и оставить на 10 минут. Подавать на стол горячей.
Пицца на сковороде без майонеза
- Яйца – 3 шт.
- Мука пшеничная – 5 ст. л.
- Сметана – 3 ст. л.
- Помидоры – 1 шт.
- Колбаса салями (тонкие ломтики) – 12 шт.
- Кетчуп.
- Сыр – 50 г.
- Соль по вкусу.
В миску разбить яйца, добавить сметану и соль. Взбить миксером. Всыпать муку и перемешать венчиком. Сковороду смазать растительным маслом и влить тесто. Смазать тесто кетчупом или другим соусом по вкусу. Выложить ломтики помидор и салями. Посыпать тертым сыром. Готовить пиццу на маленьком огне под крышкой 5 минут.
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