Приехавшие офицеры обнаружили множество наркотиков, весы и наличные деньги.

В Германии торговца наркотиками поймали после того, как он заснул на телефоне и случайно позвонил в полицию.

Звонок правоохранителям поступил около часа ночи, пишет Mail Online. Однако, ответив, оператор услышал только храп и постанывания.

Тем не менее полиция не могла исключить, что человек нуждался в помощи, поэтому отследила звонившего. Им оказался 23-летний парень, находящийся в городке Вальдбрель около Кельна. На место отправили офицеров.

Правоохранителей встретил изумленный 21-летний сосед звонившего и сильный запах конопли. Самого виновника произошедшего полицейские нашли спящим на диване.

Читайте такжеНа пляж в Испании влетело судно с наркотиками: контрабандистов ловили отдыхающие (видео)После пробуждения мужчина не понимал, что происходит, так как, по его словам, никого не вызывал. Лишь проверив свою историю звонков, парень увидел, что действительно набирал номер службы экстренной помощи, причем несколько раз.

Офицеры тем временем обыскали жилище и обнаружили не только коноплю, но и множество других наркотиков и принадлежности для обращения с ними. Полиция изъяла таблетки экстази, кокаин, амфетамин, весы и наличные деньги.

Оба мужчины подозреваются в наркоторговле. При этом ранее их уже задерживали по делу о наркотиках. Теперь им грозит уголовная ответственность. На время расследования задержанных выпустили под залог.

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Автор: Катерина Комолова