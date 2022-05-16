Вражеские якорные мины прибило к берегу во время шторма.

В Одесской области специалисты уничтожили две вражеские мины, вынесенные к побережью во время недавнего шторма.

Об этом сообщается в официальном Telegram-канале Одесского городского совета.

"В Одесской области две морские вражеские якорные мины, которые штормовой погодой были вынесены вплотную к побережью, специалистами подрывной команды Военно-Морских Сил изъято и обезврежено", - говорится в сообщении.

Власти также обнародовали видео обезвреживания.

Как сообщал УНИАН, вчера начальник Одесской областной военной администрации Максим Марченко рассказал, что в результате шторма на пляж Одессы вынесло вражескую морскую мину.

В свою очередь оперативное командование "Юг" информировало, что в море в Одесской области вблизи одного из пляжей обнаружено всплытие вражеской морской мины.

"Находясь в нескольких десятках метров от берега, она не представляет собой прямую угрозу. Однако, еще раз напоминает об опасности купания и другого способа использования прибрежных вод. Благодарим сограждан за бдительность и своевременное сообщение для принятия мер", - отмечали военные.

По данным премьер-министра Дениса Шмыгаля, более 300 тысяч квадратных километров территории Украины загрязнено минами или снарядами, которые не разорвались.

Вас также могут заинтересовать новости: