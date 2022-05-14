Население Одессы призывают не посещать пляжи, поскольку это опасно для жизни / фото REUTERS

В Одессе на побережье штормом вынесло вражескую мину.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил начальник Одесской областной военной администрации Максим Марченко.

"В результате шторма на пляж Одессы вынесло вражескую морскую мину", - сказал он.

По его данным, завтра, 15 мая, взрывотехники уничтожат ее прямо на месте, на побережье. Такое решение принято в связи с тем, что другим путем обезвредить боеприпас невозможно.

Марченко в очередной раз призвал население не посещать пляжи, поскольку это опасно для жизни.

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Как сообщал УНИАН, в главном управлении ГСЧС в Одесской области предупредили, что одесские пляжи до сих пор заминированы для остановки потенциального наступления врага с моря. Любая информация о том, что территорию начали очищать от бомб, - это фейк.

Спасатели подчеркнули, что передвигаться по набережным территориям и пляжам строго запрещено: они остаются заминированными. Всю дальнейшую информацию об этом нужно получать только из официальных источников.

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