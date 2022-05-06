По состоянию на сегодня более 300 тысяч квадратных километров территории Украины испачканы минами или неразорвавшимися снарядами.
Об этом по итогам международной донорской конференции в поддержку Украины, которая прошла в Варшаве, заявил премьер-министр Денис Шмигаль.
"Возникают огромные потребности в разминировании территории. Более 300 тысяч квадратных километров территории Украины являются загрязненными минами или снарядами, которые не разорвались", - сообщил он в своем Telegram-канале.
Справка УНИАН. Площадь Украины в признанных границах составляет 603,7 тысяч квадратных километров.
Ранее сообщалось, что только на полное разминирование Киевской области уйдут годы.