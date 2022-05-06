По его словам, загрязнено более 300 тысяч квадратных километров территории государства

По состоянию на сегодня более 300 тысяч квадратных километров территории Украины испачканы минами или неразорвавшимися снарядами.

Об этом по итогам международной донорской конференции в поддержку Украины, которая прошла в Варшаве, заявил премьер-министр Денис Шмигаль.

"Возникают огромные потребности в разминировании территории. Более 300 тысяч квадратных километров территории Украины являются загрязненными минами или снарядами, которые не разорвались", - сообщил он в своем Telegram-канале.

Справка УНИАН. Площадь Украины в признанных границах составляет 603,7 тысяч квадратных километров.

Ранее сообщалось, что только на полное разминирование Киевской области уйдут годы.

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