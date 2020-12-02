Журналисты собрали мнения двух сторон инцидента.

Настоящая детективная история разыгралась на Львовщине - там жительница города Стрый обвинила местных правоохранителей в изнасиловании. Более того, по словам женщины, они ее пытали и выбросили после этого из окна пятого этажа.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Версия стороны потерпевшей

Мать 27-летней девушки говорит, что ее дочь полторы недели назад выпала из окна. О происшествии сообщил знакомый женщины, дальнобойщик, с которым она имела отношения. Якобы она ему позвонила и сказала, что ей морально плохо, она не хочет жить. Когда он подъехал - женщина сидела на окне.

Сам мужчина общаться с журналистами не захотел. Мать же девушки говорит: из окна после падения кто-то выглядывал.

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Женщину отправили в Стрыйскую больницу, а через пять дней - в медучреждение города Ривне. Уже там она начала рассказывать, что ее якобы изнасиловали полицейские. Женщина назвала три фамилии и должности, в частности, якобы двое - руководители местного управления уголовного розыска. Откуда их знает дочь, которая работала в придорожном кафе, Светлана рассказывает версию дочери.

"Знает, потому что они "крышуют" там проституток в Стрые... Я ее спрашивала: "Доця, как это случилось, как ты туда попала?". Она говорит: "Мама, мне стыдно", - рассказывает женщина.

Светлана написала заявление в полицию. Утверждает: на теле дочери есть следы, к тому же ссору в квартире якобы слышал пожилой мужчина, у которого Мария снимала жилье.

"Дед говорил: "Я был в комнате, на кухне были скандалы, крик: "Не трогайте меня". Он слышал посторонних", - говорит женщина.

Журналистам владелец дома рассказал обратное: мол, в квартире никого, кроме Марии, в тот день не было.

Версия полиции

Руководитель Стрыйского отдела полиции Николай Луговой рассказывает: сразу начали проверять эти данные и обнаружили, что первый человек, которого называет семья пострадавших, это действительно сотрудник полиции, но тот, который как раз выезжал на вызов о падении женщины.

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"Должность, на которую указывает потерпевшая, занимает полицейский, который в этот день был в командировке, других – нет вообще", - говорит Николай Луговой.

Потерпевшая сейчас находится в стабильном состоянии. Выяснять, был ли факт изнасилования, будут судебно-медицинские эксперты - с соответствующим заявлением к правоохранителям обратились ее родные несколько дней назад.

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Автор: УНИАН