Как сообщают СМИ, убийца дважды выстрелил в спину 41-летнему местному жителю Ивану Гарбичу.

В ночь на понедельник, 5 июля, двумя выстрелами из огнестрельного оружия в Стрые убили 41-летнего местного жителя Ивана Гарбича.

Информацию Zaxid.net подтвердили в полиции, но детали там не разглашают, так как убийцу еще не задержали.

Из собственных источников сайту стало известно, что убийство произошло около полуночи, посреди улицы 1-го ноября в нескольких сотнях метров от полицейского участка, между жилыми домами.

41-летний Иван Гарбич был застрелен неизвестным двумя выстрелами в спину. Известно, что убийца стрелял практически в упор, вероятно из дробовика.

Сейчас полиция Стрыя разыскивает убийцу, в городе продолжается спецоперация. Мотив преступления правоохранителям еще не понятен.

Известно, что Иван Гарбич не был женат и не имел детей, ранее занимался мелкой торговлей.

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Автор: Денис Прядко