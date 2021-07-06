В ночь на понедельник, 5 июля, двумя выстрелами из огнестрельного оружия в Стрые убили 41-летнего местного жителя Ивана Гарбича.
Информацию Zaxid.net подтвердили в полиции, но детали там не разглашают, так как убийцу еще не задержали.
Из собственных источников сайту стало известно, что убийство произошло около полуночи, посреди улицы 1-го ноября в нескольких сотнях метров от полицейского участка, между жилыми домами.
41-летний Иван Гарбич был застрелен неизвестным двумя выстрелами в спину. Известно, что убийца стрелял практически в упор, вероятно из дробовика.
Сейчас полиция Стрыя разыскивает убийцу, в городе продолжается спецоперация. Мотив преступления правоохранителям еще не понятен.
Известно, что Иван Гарбич не был женат и не имел детей, ранее занимался мелкой торговлей.
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