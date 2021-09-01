Свидетели нападения отказались давать показания.

Во Львовской области 73-летняя женщина заявила, что староста села её жестоко избил.

Об этом идет речь в сюжете ТСН.

По словам Кристины Бугринец, мужчина напал на нее из-за того, что ее корова паслась на школьном стадионе.

"Начал меня бить. Бил так, что поломал палку. Голова болит сильно, он меня ударил палкой два раза по голове", - рассказала она.

Читайте такжеНасиловал 6-летнего и снимал на видео: на Полтавщине арестован педофилВ больнице сообщили, что у пенсионерки множественные ссадины тела, перелом кисти и подозрение на сотрясение головного мозга.

Конфликт между женщиной и старостой видели соседи, но они отказались давать показания.

Полицейских вызвала продавщица из местного магазина, у которой спряталась пенсионерка. В полиции открыли уголовное производство.

Сам староста назначил журналистам ТСН встречу, но не пришел на нее. Если его вину докажут, то мужчине грозит 3 года тюремного заключения.

Напомним, что на Волыни извращенец напал на 63-летнюю женщину. Он избил ее ружьем и сексуально надругался над ней.

А в Одессе мужчина с ноги ударил бабушку и обозвал "б*ндеровкой", а позже утверждал, что не знает, зачем это сделал.

Автор: Людмила Жерновская