На Львовщине мужчина пытался переправить дроном мешки с медицинскими масками (фото)

Мужчину удалось задержать только оружием.

Пограничники Львовского отряда задержали мужчину, который дважды пытался наехать на них автомобилем, а также пробовал переправить в Польшу дроном медицинские маски.

Об этом сообщает пресс-служба ГНСУ.

Пограничники выехали 1 мая в направлении государственной границы, когда услышали шум дрона, вскоре обнаружили мужчину и легковой автомобиль.

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На требование военнослужащих остановить автомобиль, водитель не отреагировал и, попытавшись наехать на пограничника, прибег к бегству.

Через несколько минут охранники границы обнаружили автомобиль в лесу. Во время попытки остановки водитель снова не выполнил требование пограничников и наехал второй раз.

«С целью остановки легковушки и учитывая угрозу жизни сотрудникам Госпогранслужбы, наряд произвел предупредительные выстрелы в направлении колес транспортного средства. После чего, уже с пробитыми колесами, автомобиль удалось остановить», – говорится в сообщении службы.

На место происшествия вызвали полицию и «скорую».

Пограничники установили, что ранее украинца уже задерживали польские коллеги за контрабанду сигарет. На этот раз мужчина пытался переправить два пакета медицинских масок.

Как сообщал УНИАН, в Запорожье по факту надругательства над государственным флагом открыто уголовное производство.