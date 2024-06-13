Мужчина убеждает, что остался ухаживать за 56-летней матерью, которая осталась одна.

Украинца осудили за нарушение закона о мобилизации. Он не явился в ТЦК по "боевой повестке" из-за смерти отца.

Как говорится в решении Бродовского районного суда Львовской области от 6 июня, военнообязанный уроженец села Дитковцы прошел ВВК. Его признали годным к службе, поэтому 20 июля 2023 года мужчина получил повестку с вызовом на следующий день.

Права на отсрочку от призыва мужчина не имел, но в назначенную дату в ТЦК не явился. Игнорирование "боевой повестки" квалифицировали как уклонение от мобилизации.

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Подсудимый полностью признал свою вину, но объяснил, что не явился в ТЦК, поскольку 21 июля похоронил отца, а мать "осталась одна".

Кроме того, уклонист признался, что "не желает служить в армии, поскольку не готов". Мужчина убеждает, что ухаживает за матерью, но у женщины есть еще двое сыновей.

56-летняя мать подтвердила, что имеет трех сыновей, но двое живут отдельно с собственными семьями. По словам женщины, состояние ее здоровья ухудшилось и она якобы нуждается в "постоянной помощи" сына.

Суд учел, что подсудимый "не выражает сожаление" о содеянном и не пытался исправить ситуацию. Мужчину отправили за решетку на три года.

Уклонение от мобилизации

2 июня в Чернигове во второй раз осудили мужчину за уклонение от мобилизации и домашнее насилие.

4 месяца тому назад Черниговский районный суд учел искреннее раскаяние уклониста и назначил ему наказание в виде испытательного срока, но после этого он так и не появился в ТЦК. Поэтому Черниговский апелляционный суд удовлетворил ходатайство прокуратуры и приговорил фигуранта к реальному сроку наказания, говорилось в приговоре Черниговского апелляционного суда.

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