На суде мужчина по имени Виталий Кисляк свою вину признал.

Камень-Каширский районный суд Волынской области вынес приговор местному жителю Виталию Кисляку за уклонение от мобилизации.

Мужчина прошел военно-врачебную комиссию и получил боевую повестку, однако в пункт сбора не явился. За это ему назначили наказание в виде трех лет лишения свободы. Как говорится в приговоре от 6 июня, летом прошлого года Кисляк прошел военно-врачебную комиссию, которая признала его годным к службе в ВСУ. Мужчине выдали повестку, согласно которой он должен был 2 августа 2023 года прибыть в пункт сбора для дальнейшей отправки на службу по мобилизации. Но в назначенный день мужчина там не появился.

В суде Виталий Кисляк свою вину признал и пояснил, что в октябре, ноябре и декабре 2022 года ему уже вручали повестки, а после прохождения осмотра, каждый раз отпускали. Также, по словам мужчины, в 2022 году его через каждые 10 дней отвозили на полигоны, но возвращали обратно из-за непригодности.

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Суд признал мужчину виновным по ст. 336 Уголовного кодекса ("уклонение от призыва на военную службу по мобилизации") и назначил наказание - три года лишения свободы. Решение можно обжаловать в апелляционном суде.

Уклонение от мобилизации

2 июня в Чернигове во второй раз осудили мужчину за уклонение от мобилизации и домашнее насилие.

4 месяца тому назад Черниговский районный суд учел искреннее раскаяние уклониста и назначил ему наказание в виде испытательного срока, но после этого он так и не появился в ТЦК. Поэтому Черниговский апелляционный суд удовлетворил ходатайство прокуратуры и приговорил фигуранта к реальному сроку наказания, говорилось в приговоре Черниговского апелляционного суда.

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