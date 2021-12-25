В результате порывов ветра повреждено стекло в люкарне на куполе Андреевской церкви.
Об этом в Facebook сообщил первый заместитель генерального директора Национального заповедника "София Киевская" Вадим Кириленко.
По его словам, в результате порывов ветра было повреждено стекло в металлической раме люкарни на куполе Андреевской церкви. Для замены стекла администрация заповедника пригласила промышленных альпинистов.
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"Так сложно стекло в окне мы еще не ремонтировали…", - отметил Кириленко.
Он сообщил, что альпинист поднялся к куполу церкви, отчистил металлическую раму от замазки и остатков стекла, снял шаблон стекла.
После этого специалисты должны смоделировать и вырезать стекло соответствующих размеров, затем произойдет его монтаж.
Кириленко отметил, что замена стекла в люкарне – это "практически сюжет для сериала на Discovery". По его мнению, эти работы могут претендовать на "Оскар".
Также Кириленко разместил соответствующие фотографии.
Справка УНИАН. Андреевская церковь, расположенная на Андреевском спуске в Киеве, построена по проекту архитектора Бартоломео Растрелли в стиле барокко. Она является памятником архитектуры и монументальной живописи XVIII ст. мирового значения, входит в состав Национального заповедника "София Киевская".
Церковь была открыта в декабре 2020 года после реставрации, длившейся 11 лет.