Первый заместитель генерального директора Национального заповедника "София Киевская" Вадим Кириленко отметил, что замена стекла в люкарне – это "практически сюжет для сериала на Discovery".

В результате порывов ветра повреждено стекло в люкарне на куполе Андреевской церкви.

Об этом в Facebook сообщил первый заместитель генерального директора Национального заповедника "София Киевская" Вадим Кириленко.

По его словам, в результате порывов ветра было повреждено стекло в металлической раме люкарни на куполе Андреевской церкви. Для замены стекла администрация заповедника пригласила промышленных альпинистов.

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"Так сложно стекло в окне мы еще не ремонтировали…", - отметил Кириленко.

Он сообщил, что альпинист поднялся к куполу церкви, отчистил металлическую раму от замазки и остатков стекла, снял шаблон стекла.

После этого специалисты должны смоделировать и вырезать стекло соответствующих размеров, затем произойдет его монтаж.

Кириленко отметил, что замена стекла в люкарне – это "практически сюжет для сериала на Discovery". По его мнению, эти работы могут претендовать на "Оскар".

Также Кириленко разместил соответствующие фотографии.

Справка УНИАН. Андреевская церковь, расположенная на Андреевском спуске в Киеве, построена по проекту архитектора Бартоломео Растрелли в стиле барокко. Она является памятником архитектуры и монументальной живописи XVIII ст. мирового значения, входит в состав Национального заповедника "София Киевская".

Церковь была открыта в декабре 2020 года после реставрации, длившейся 11 лет.

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