Животное, которое показало себя героем, умерло от сердечной болезни.

В Польше умер пес Вася породы кане-корсо, который во время службы в разведывательном взводе морской пехоты в 2022 году запутался в проволоке перед окопами боевиков на Донбассе - тогда собака, чтобы вернуться к своим, отгрыз себе лапу.

Сейчас о смерти животного рассказала представительница фонда "Кане-корсо без границ" Катажина Замеровская. "Сегодня плачут наши сердца... Вася, кане-корсо, наш ветеран войны в Украине, проиграл борьбу с тяжелой болезнью. Смелый, красивый и гордый пес. Пес-герой, который во время боя на передовой попал во вражескую ловушку. Чтобы вернуться к своим, он откусил себе лапу. Помогли Васе сделать протез в Польше... Он всегда будет в наших сердцах... Дорогой Васюлик, беги на другой конец радуги..." - написала она.

Женщина обнародовала трогательное видео, на котором Вася запечатлен вместе с морпехами, врачами и волонтерами. По ее данным, Вася умер из-за сердечной болезни (кардиомиопатии). Неизвестно, патология была врожденной или приобретенной.

По данным "Новинарні", Вася служил на Донбассе с 2016 года с морскими пехотинцами ВМС ВС Украины. Раненую собаку эвакуировал, в частности, Михаил "Тягач" Приступа, который позже погиб на фронте - во время полномасштабного вторжения РФ в Украину.

Пострадавшего кане-корсо доставили в Польшу 14 ноября 2022 года для протезирования после потери передней лапы. Команда польских специалистов работала, чтобы восстановить здоровье собаки.

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Как сообщал УНИАН, пес Вася, который служил в разведвзводе морской пехоты, в начале 2022 года запутался в проволоке перед окопами боевиков на Донбассе, однако смог вырваться и вернуться из "плена" оккупантов. По словам офицера ВСУ в запасе Елены Белозерской, пес отгрыз себе лапу, поскольку иначе не мог выбраться из проволочной ловушки. Военная рассказала, что Вася месяцами жил в блиндаже рядом с бойцами, но однажды исчез.

Военные его искали, подняли дрон, а когда увидели, что произошло, ужаснулись - собака попала в ловушку - прямо перед окопами боевиков запуталась в проволоке. Спасти пса было почти нереально, потому что туда не пролезешь незаметно. Разведчики все равно планировали ночью идти на эвакуацию собаки, однако не успели - Вася отгрыз себе лапу и пришел "на троих" сам. Тогда также говорилось, что Васю отвезли в село к родителям хозяина.

Справка УНИАН. Кане-корсо - порода собак, один из древнейших представителей группы молоссов, первые упоминания о которых появились в древности. Официальными предками считаются древнеримские боевые собаки, которые использовались как травильные собаки-гладиаторы. После распада Римской империи истории этого римского молосса прерывается вплоть до начала средневековья.

В эпоху Ренессанса кане-корсо благодаря своей стойкости и бесстрашию в схватках с диким зверем становились объектом внимания художников и скульпторов. В Италии до сих пор употребляется выражение "храбрый как корсо". После Второй мировой войны кане-корсо стали редкими собаками и порода была на грани исчезновения, но ее удалось возродить.

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