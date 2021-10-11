Объединенная еврейская община Украины обратилась в правоохранительные органы в связи с этим инцидентом.

В воскресенье, 10 октября, вандалы повредили мемориал жертвам Холокоста в Василькове Киевской области

Была разрушена стела, посвященная праведникам народов мира. Об этом сообщает Объединенная еврейская община Украины в Telegram.

Читайте такжеВ Умани избили хасидаПамятный знак более 2 тыс. евреям-жертвам Холокоста г. Васильков был открыт в начале августа 2021 года главой еврейской общины Яковом Тамаркиным, финансировали создание мемориала множество спонсоров, наибольшую часть средств выделила ОЕОУ.

Объединенная еврейская община Украины обращается в правоохранительные органы в связи с этим инцидентом.

К слову, в момент постройки памятного знака один из местных жителей отличился антисемитскими высказываниями по отношению к строителям, о чем ОЕОУ сообщила в полицию.

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Автор: Ольга Робейко