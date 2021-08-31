Украинскому государству вернули несколько земельных участков оборонного назначения, которые были незаконно присвоены посторонними лицами в трех областях.
Об этом сообщил министр аграрной политики и продовольствия Роман Лещенко на своей странице в Facebook.
По его словам, Минагрополитики, Госгеокадастр и Минобороны оспаривают незаконно оформленные имущественные права на такие земли в Антирейдерской комиссии Министерства юстиции.
Читайте такжеЗа время действия моратория на землю политики и бизнесмены украли у страны "два Крыма" – Зеленский"Имеем несколько побед. Уже возвращены такие участки на Львовщине, в Умани и Одесской области", – написал Лещенко.
Он также добавил, что на днях Минюст отменил незаконную регистрацию трех участков на территории земель обороны в селе Вита-Почтовая Киевской области и селе Куяльник Одесской области.
Сейчас готовятся еще 10 жалоб по другим участкам.
Напомним, в мае в собственность украинского государства были возвращены незаконно отчужденные земли военного аэродрома в Умани.