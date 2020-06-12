Поссорились из-за детей: на Киевщине подстрелили депутата

По факту нанесения телесных повреждений депутату райсовета Броварщины полиция открыла уголовное производство.

В селе Княжичи Броварского района Киевской области подстрелили депутата райсовета.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киевской области

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Сообщение о конфликте между местными жителями в селе Княжичи поступил на спецлинию 102 в 15:28. На месте было установлено, что конфликт между односельчанами возник на почве поведения малолетних детей. Во время инцидента отец ребенка осуществил выстрелы в сторону своего соседа. Пострадавшим оказался депутат Броварского районного совета, у него ранения нижних конечностей.

У стрелка на месте происшествия сотрудники полиции изъяли газовое оружие, переделанное в травматическое. Оно направлено на проведение экспертизы.

По данному факту следователи полиции открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 122 Уголовного кодекса Украины. Следователи выдали потерпевшему постановление на проведение судебно-медицинской экспертизы для установления степени полученных телесных повреждений. По результатам СМЭ будет принята окончательная правовая квалификация и объявлено о подозрении нарушителю. Продолжается следствие.

Как сообщал УНИАН, в Черновицкой области правоохранители задержали мужчину, который пытался ограбить дом, а во время побега он ранил двоих полицейских.

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