На Буковине иностранец во время бегства с места преступления обстрелял правоохранителей: двое раненых (фото, видео)

Для задержания спецназовцы также применили оружие и ранили злоумышленника.

В Черновицкой области правоохранители задержали мужчину, который пытался ограбить дом, а во время побега ранил двоих полицейских.

Об этом сообщили в областном управлении Национальной полиции.

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"Оперативники управления стратегических расследований получили информацию о том, что готовится разбойное нападение на частный дом местного жителя. Во время ее отработки информация подтвердилась. Выяснилось, что 36-летний гражданин другой страны, в 2010 году был приговорен к 11-ти годам лишения свободы за совершение тяжких преступлений на территории Одесской области, в том числе и разбойного нападения", - рассказали в полиции.

Для задержания привлекли спецподразделение КОРД из-за информации о возможном оружии у злоумышленника.

"Задержание нападающего проводилось в рамках расследования уголовного производства, начатого по части 3 статьи.187 (Разбой) Уголовного кодекса Украины. Оперативники управления стратегических расследований в Черновицкой области, следователи следственного управления областной полиции за процессуального руководства прокуратуры области и при силовой поддержке КОРД устроили засаду в доме местного жителя",- говорится в сообщении.

В ночь на 10 июня мужчина проник в дом через окно подвального помещения, но услышав фразу "Работает полиция", попытался скрыться и начал стрелять в сторону спецназовцев. Двое из них получили огнестрельные ранения. Для задержания правоохранителям пришлось применить оружие, злоумышленника ранили в бедро.

"Сейчас полицейских с огнестрельными ранениями головы и голени, злоумышленника с ранением бедра госпитализировали, им оказывается медицинская помощь. Решается вопрос о правовой квалификации происшествия", - резюмировали в полиции.

Как сообщал УНИАН, ранее в Одессе задержали нападавших на инкассаторов в 2018 году.

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