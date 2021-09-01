По предварительным данным, мотивом совершения преступления в Марьяновке стал давний конфликт по финансовым расчетам с потерпевшим.

В селе Марьяновка Бучанского района мужчина подложил "должнику" ведро со взрывчаткой и гвоздями.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Киевской области.

50-летний киевлянин приехал в село, где проживает его отец. Рядом с входной дверью мужчина увидел пластиковое ведро и с десяток бумажных открыток с текстом "Николай! Надо отдавать долги!", которые были разбросаны по двору. Когда мужчина наклонился к ведру, чтобы рассмотреть содержимое, оно взорвалось. В результате взрыва пострадавший получил телесные повреждения нижних конечностей и травму левого глаза.

Правоохранители установили, что злоумышленник вместе со взрывчаткой заложил в ведро гвозди и другие металлические предметы, чтобы нанести существенный вред потерпевшему.

Злоумышленником оказался 26-летний житель Киева, родом из Полтавской области. Ранее мужчина привлекался к уголовной ответственности за грабеж. По предварительным данным, мотивом совершения преступления в Марьяновке стал давний конфликт по финансовым расчетам с потерпевшим.

Следователи по процессуальному руководству прокуратуры сообщили злоумышленнику о подозрении по ч. 3 ст. 189 (Вымогательство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает заключение на срок от пяти до десяти лет с конфискацией имущества.

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Автор: Денис Прядко