Инцидент произошел в уличной уборной бывшей базы отдыха в селе Кийлов Бориспольского района.

В Киевской области дети упали в выгребную яму: 10-летняя девочка умерла, а ее 4-летний брат - в реанимации.

Как сообщает пресс-служба полиции Киевщины, инцидент произошел в селе Кийлов Бориспольского района.

Правоохранители установили, что дети гуляли возле бывшей базы отдыха и попросились у охранника в туалет. Мужчина пустил их в уличный туалет. Мальчик провалился в сантехническое отверстие, а сестра пыталась его спасли, однако также попала в яму.

По данным полиции, охранник услышал крики детей и бросился на помощь. Вместе с еще одним свидетелем происшествия они вытащили детей из ямы без сознания и вызвали «скорую». Врачи констатировали смерть 10-летней девочки. Мальчика доставили в реанимационное отделение местной больницы.

На месте происшествия работают сотрудники следственного управления полиции Киевской области, группа реагирования патрульной полиции, следственно-оперативная группа и ювенальные полицейские Бориспольского районного управления полиции, а также служба по делам детей.

Правоохранители выясняют обстоятельства трагедии. Решается вопрос о ее правовой квалификации.

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Автор: Антонина Доломанжи