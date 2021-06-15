Фигурантам дела грозит 12 лет тюрьмы.

В Киевской области разоблачили должностных лиц на продаже посторонним лицам вакцины от COVID-19, поступившей для пациентов психоневрологического интерната в рамках президентской программы вакцинации незащищенных слоев населения.

Как сообщает Отдел коммуникации полиции Киевской области, правоохранители зафиксировали 14 случаев получения неправомерной выгоды должностными лицами за распространение вакцин.

Отмечается, что в рамках механизма COVAX ряд государственных учреждений получил вакцину для прививки незащищенных слоев населения. Однако должностные лица интерната и Бородянского поселкового совета указанные препараты продавали лицам, которые не подпадают под перечень приоритетных слоев I и II этапов вакцинации.

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По данному факту открыты уголовные производства по ч. 3 и ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины.

Должностным лицам грозит лишение свободы от семи до 12 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет и с конфискацией имущества.

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Автор: Инна Андалицкая