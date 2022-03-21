Зона поражения радиусом около 5 км.

На заводе химической промышленности "Сумыхимпром" произошла утечка аммиака.

Об этом сообщил глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий.

"Внимание! 21.03.2022 года. 04.30. Утечка аммиака Сумыхимпром! Зона поражения радиусом около 5 км!", - написал он.

"В настоящее время зона поражения составляет около 2.5 км. Направление ветра и населенные пункты, которые оказались под угрозой: село Новоселица. Работают аварийные бригады завода и ГСЧС. Сумы пока угрозы нет (направление ветра не на город)", - добавил он.

Что делать в случае утечки аммиака?

Живицкий также напомнил, что аммиак — бесцветный газ с резким удушающим запахом, взрывоопасный, токсичный. Он легче воздуха, поэтому для защиты необходимо использовать укрытия, подвалы и нижние этажи домов.

Если чувствуете запах аммиака – стоит дышать через увлажненную марлевую повязку (желательно смочить 5% раствором уксусной или лимонной кислоты).

При отравлении аммиаком пострадавшего рекомендуется вывести на свежий воздух, дать теплого молока с пищевой содой, надеть ватно-марлевую повязку, смоченную водой (лучше - 5% раствором уксусной или лимонной кислоты).

При попадании аммиака в глаза - промыть водой или протереть вазелиновым или оливковым маслом. При поражении кожи – обмыть чистой водой, сделайте примочки из 5% раствора уксусной или лимонной кислоты.

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