Оккупанты хотят это сделать, чтобы обвинить ВСУ, поэтому в СБУ призвали не доверять фейковым новостям.

Российские оккупанты всерьез рассматривают возможность взорвать склады аммиака в Харьковской области, чтобы обвинить в этом ВСУ.

Об этом говорится в сообщении СБУ в соцсети. По данным СБУ, оккупантами прорабатываются варианты совершения и других провокаций.

"Но, неуважаемые оккупанты, что бы вы не придумывали, вам никто не поверит – ни украинцы, ни весь цивилизованный мир, ни даже свои же соотечественники", - говорится в сообщении.

"Вы по-настоящему больны, если совершаете такие преступления. А значит - будем лечить. Наши военные это хорошо делают уже 15 дней. И будут это продолжать до Победы Украины!",- подытожили в СБУ.

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