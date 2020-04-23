На Херсонщине СБУ разоблачила подпольное производство фальсифицированных дезинфицирующих средств

Контрафактный товар злоумышленники производили под видом отечественных торговых марок для продажи на территории разных регионов Украины.

На Херсонщине сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили масштабное производство контрафактных антисептических препаратов сомнительного качества.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

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В частности, оперативники спецслужбы установили, что подпольный цех по кустарному изготовлению дезинфицирующих растворов был оборудован на территории одного из частных предприятий в Новотроицке. Контрафактный товар фигуранты производили под видом отечественных торговых марок для продажи на территории разных регионов Украины.

«Во время проведения следственных действий правоохранители обнаружили на месте нелегального производства почти 8 тонн фальсифицированных дезинфицирующих растворов. Также обнаружена пустая пластиковая тара разной емкости, поддельные этикетки и оборудование для изготовления фальсификата», - говорится в сообщении.

Отмечается, что изъятая продукция направлена на экспертизу.

В рамках начатого уголовного производства по ч. 1 ст. 204 (незаконное изготовление, хранение, сбыт или транспортировка с целью сбыта подакцизных товаров) Уголовного кодекса Украины продолжаются следственные действия для установления обстоятельств противоправной деятельности и привлечения к ответственности лиц, причастных к противоправной деятельности.

Как сообщал УНИАН, Служба безопасности Украины блокировала на Житомирщине и Киевщине масштабное незаконное изготовление и реализацию некачественных контрафактных средств для дезинфекции на миллионы гривень.