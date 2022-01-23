Пожилой мужчина едва не погиб, когда его машина скатилась в воду.

Херсонские полицейские спасли 82-летнего мужчину из машины, которая съехала в замерзший магистральный канал.

Об этом рассказали в отделе коммуникации полиции Херсонской области.

Во время патрулирования на дороге вблизи села Подовое двое правоохранителей группы быстрого реагирования Денис Димин и Александр Мартынюк увидели автомобиль, съехавший в Каховский магистральный канал.

В машине был пожилой мужчина. Он не мог открыть дверь и отстегнуть ремень безопасности.

"Полицейские вызвали "скорую" и сразу бросились на помощь. Денис открыл дверь машины и с помощью зажигалки пережег и разорвал ремень безопасности, освободив пострадавшего из ловушки. В это время к спасению присоединились и неравнодушные местные жители, которые проезжали рядом и остановились, чтобы помочь правоохранителям. Далее инспекторы полиции вместе с гражданами начали вытаскивать мужчину из воды на берег", - сообщили в полиции.

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Медики доставили мужчину в больницу. Там врачи установили, что пожилой водитель был в опасности, ведь у него поднялось давление. Также мужчине грозило переохлаждение.

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