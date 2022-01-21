Животное нашли на опасных илистых отмелях, где вскоре должен был начаться прилив.

В британском Хэмпшире спасатели вытащили собаку из болотистой местности с помощью сосиски, привязанной к дрону.

Необычный способ спасения засняли на видео, пишет The Guardian.

Милли - помесь джек-рассела и уиппета - убежала из дома и была замечена с помощью дрона на илистых отмелях, где вскоре должен был начаться прилив.

Добраться до собаки было невозможно, и сама она не желала уходить в безопасное место. Тогда спасателям пришлось мыслить творчески.

Они решили прикрепить к дрону сосиску в надежде, что запах соблазнит Милли бежать за ним. Мясными изделиями команду снабдил местный житель, а еще одна женщина помогла их приготовить.

Это сработало. Собака последовала за лакомством на безопасную возвышенность и, хотя в какой-то момент вновь решила убежать, в итоге все же воссоединилась со своими владельцами уже вдали от болота.

"Это была безумная идея... Мы никогда такого раньше не делали... Конечно же, мы рассмотрим идею использовать соски и в дальнейшем", - отметил глава поисковой группы Крис Тейлор.

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