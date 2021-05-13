Будущую маму не успели довести до роддома.

Жительница Валковского района Харьковской области стала мамой прямо на пути к роддому на трассе.

Как рассказали в Центре экстренной медицинской помощи и медицины катастроф, ночью к беременной женщине вызвали "скорую", потому что та рожала.

Однако будущую маму не успели довести в роддом: фельдшеру и водителю "скорой" пришлось оказывать акушерскую помощь в дороге.

Родилась девочка весом 3,5 кг и ростом 52 см.

"Эти мужественные мужчины, фельдшер Юшко В. П. и водитель Тригубенко А. Н. стали свидетелями и главными помощниками при рождении ребенка", - отметили в Центре.

После родов роженицу, новорожденную и отца ребенка сопровождал в роддом еще и полицейский офицер громады, который как раз проезжал мимо.

Читайте такжеПод Ривне грузовик сбил 6-летнего мальчика возле его дома, пока мама отвлеклась"Капитан полиции Александр Настенко осуществлял патрулирование общины. Вблизи села Коробочкино на обочине с включенной аварийной сигнализацией и проблесковыми маячками стояли автомобили. Увидев полицейское авто, фельдшер подал знак рукой. Выяснилось, что в автомобиле только что родила женщина. Супруги ехали в больницу, но схватки начались стремительно, и роженица рожала малыша в автомобиле", - рассказали в полиции, добавив, что с ребенком и мамой "все хорошо".

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Автор: Катерина Комолова