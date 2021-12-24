Мужчина успел ударить женщину и ее старенькую маму топором по голове, но в конце концов убежал, когда получил отпор.

В Харьковской области мужчина ворвался в чужой дом и напал с топором на мать с дочкой.

Об этом рассказали в департаменте уголовного розыска.

После нападения дочь обратилась в полицию.

"Как оказалось, злоумышленник путем отжима замка входной двери проник в дом, увидел на диване 84-летнюю женщину, после чего нанес ей несколько ударов топором по голове. Услышав шум, он зашел в другую комнату, где находилась дочь потерпевшей, которой он тоже нанес удар топором по голове, однако женщина начала оказывать сопротивление, отобрала у него орудие преступления и вытолкала из дома. Негодяй похитил со двора тачку и с места совершения преступления скрылся", - сообщили правоохранители.

Следователи открыли уголовное производство с предварительной правовой квалификацией ч. 3 ст. 15, п. 1 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины, то есть незаконченное покушение на убийство.

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Ранее УНИАН писал, как под Киевом семейный спор едва не закончился трагедией, когда мужчина ударил родного сына топором по голове.

А на Полтавщине мужчина забил топором и сжег собственных родителей.

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